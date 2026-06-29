Пообещали отдать самородок: Убитого в Омске студента обманом заманили на встречу

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший 21 июня студент из Омска был найден мёртвым через пять дней на заброшенной территории у Сыропятского тракта — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Следователи вышли на семерых знакомых погибшего в возрасте от 22 до 24 лет, которые, по версии полиции, заманили жертву на пустырь, связали её, нанесли множественные ножевые ранения и попытались скрыть тело. Для осуществления задуманного они заранее закупили скотч, пакеты и перчатки, а также продумали ложное алиби. Всех подозреваемых уже заключили под стражу, а дело направлено для дальнейшего расследования.