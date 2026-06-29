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Регион
29 июня, 10:53

Пообещали отдать самородок: Убитого в Омске студента обманом заманили на встречу

Погибшего студента в Омске заманили на убийство обещанием золотого самородка

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phawat

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phawat

Студента в Омске, которого жестоко убили сверстники, на место преступления выманили обманом — ему пообещали отдать золотой самородок. Об этом ТАСС рассказал представитель объединённой пресс-службы омских судов Аскер Абишов.

По его словам, юношу под этим предлогом привели к заброшенному зданию в 107-м военном городке.

«Там они его обездвижили и переместили на другой участок местности», рассказал Абишов.

Обвиняемые в убийстве омского студента познакомились с ним в интернете
Обвиняемые в убийстве омского студента познакомились с ним в интернете

Напомним, ранее сообщалось, что пропавший 21 июня студент из Омска был найден мёртвым через пять дней на заброшенной территории у Сыропятского тракта — экспертиза подтвердила насильственный характер смерти. Следователи вышли на семерых знакомых погибшего в возрасте от 22 до 24 лет, которые, по версии полиции, заманили жертву на пустырь, связали её, нанесли множественные ножевые ранения и попытались скрыть тело. Для осуществления задуманного они заранее закупили скотч, пакеты и перчатки, а также продумали ложное алиби. Всех подозреваемых уже заключили под стражу, а дело направлено для дальнейшего расследования.

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Вероника Бакумченко
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