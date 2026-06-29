Испанский вояж окончен: Захарян перейдёт из «Реала Сосьедад» в «Краснодар»

Ожидается, что трансфер состоится в ближайшие одну-две недели, однако детали сделки пока не разглашаются. Ранее сообщалось о недовольстве «Реала Сосьедад» нестабильной игрой Захаряна, который присоединился к клубу летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 21 матч, забив один гол и получив три жёлтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.