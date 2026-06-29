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Регион
29 июня, 10:54

Испанский вояж окончен: Захарян перейдёт из «Реала Сосьедад» в «Краснодар»

Трансфер Захаряна в «Краснодар» может быть завершён в ближайшие 1–2 недели

Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за испанский «Реал Сосьедад», близок к переходу в «Краснодар».

Об этом пишет Armenie Football.

Ожидается, что трансфер состоится в ближайшие одну-две недели, однако детали сделки пока не разглашаются. Ранее сообщалось о недовольстве «Реала Сосьедад» нестабильной игрой Захаряна, который присоединился к клубу летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 21 матч, забив один гол и получив три жёлтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Не только Сперцян: «Краснодар» расстанется с ещё одним футболистом
Не только Сперцян: «Краснодар» расстанется с ещё одним футболистом

Ранее стало известно об уходе одного из лидеров «Краснодара» — армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, капитан кубанской команды переходит в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов евро.

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Наталья Демьянова
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