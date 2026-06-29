Испанский вояж окончен: Захарян перейдёт из «Реала Сосьедад» в «Краснодар»
Трансфер Захаряна в «Краснодар» может быть завершён в ближайшие 1–2 недели
Арсен Захарян. Обложка © ТАСС / Alexander Zemlianichenko
Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за испанский «Реал Сосьедад», близок к переходу в «Краснодар».
Об этом пишет Armenie Football.
Ожидается, что трансфер состоится в ближайшие одну-две недели, однако детали сделки пока не разглашаются. Ранее сообщалось о недовольстве «Реала Сосьедад» нестабильной игрой Захаряна, который присоединился к клубу летом 2023 года. В прошлом сезоне он провёл 21 матч, забив один гол и получив три жёлтые карточки. Его рыночная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
Ранее стало известно об уходе одного из лидеров «Краснодара» — армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна. По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, капитан кубанской команды переходит в саудовский «Аль-Ахли» за 25 миллионов евро.
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