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29 июня, 11:16

«Какая-то шутка»: Московская школьница не поверила своим глазам, увидев 500 баллов на ЕГЭ

Московская выпускница Малкова до сих пор не верит в свои 500 баллов на ЕГЭ

Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Обложка © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова стала обладательницей уникального результата — 500 баллов на ЕГЭ по пяти дисциплинам. Девушка в беседе с телеканалом «Звезда» призналась, что сама не верила своим глазам, когда узнала итоги, и до сих пор считает произошедшее чем-то нереальным.

Екатерина Малкова рассказала, как ей удалось получить 500 баллов на ЕГЭ. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

Подготовку к экзаменам она начала в 11-м классе: занималась с педагогами, посещала дополнительные уроки и самостоятельно изучала материал. В списке сдаваемых предметов — профильная математика, русский язык, химия, физика и информатика. Самым трудным для неё оказался русский, хотя точные науки ей нравятся гораздо больше. Своё будущее она планирует связать с химией и физикой.

На экзамены школьница брала талисман — деревянную подвеску-сову, купленную родителями в зоопарке. Украшение считалось потерянным несколько лет, но незадолго до ЕГЭ она случайно нашла его в сумке и решила, что это знак. С тех пор сова стала её верным спутником.

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Ранее стало известно, что выпускница московской школы суммарно получила 500 баллов на ЕГЭ по пяти предметам. Такого уровня достижение зафиксировано впервые за 25-летнюю историю проведения экзамена. Екатерина Малкова — выпускница школы №1409.

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Дарья Нарыкова
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