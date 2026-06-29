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29 июня, 11:13

«Они все дома»: Лантратова доложила Путину о возвращении удерживавшихся курян

Лантратова заявила о возвращении из Украины всех удерживавшихся курян

Обложка © Kremlin.ru

Обложка © Kremlin.ru

Все жители Курской области, которые удерживались на территории Украины, вернулись домой. Об этом уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила на встрече с Владимиром Путиным.

По её словам, договориться о возвращении мирных граждан удалось в рамках гуманитарного диалога с украинской стороной.

«Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», — сказала омбудсмен.

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Лантратова также сообщила, что стороны договорились продолжить работу по воссоединению разделённых семей.

Один из вернувшихся жителей назвал день освобождения своим вторым днём рождения.

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Марина Фещенко
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