«Они все дома»: Лантратова доложила Путину о возвращении удерживавшихся курян

Все жители Курской области, которые удерживались на территории Украины, вернулись домой. Об этом уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила на встрече с Владимиром Путиным.

По её словам, договориться о возвращении мирных граждан удалось в рамках гуманитарного диалога с украинской стороной.

«Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», — сказала омбудсмен.

Лантратова также сообщила, что стороны договорились продолжить работу по воссоединению разделённых семей.

Один из вернувшихся жителей назвал день освобождения своим вторым днём рождения.