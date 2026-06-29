«Они все дома»: Лантратова доложила Путину о возвращении удерживавшихся курян
Лантратова заявила о возвращении из Украины всех удерживавшихся курян
Обложка © Kremlin.ru
Все жители Курской области, которые удерживались на территории Украины, вернулись домой. Об этом уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила на встрече с Владимиром Путиным.
По её словам, договориться о возвращении мирных граждан удалось в рамках гуманитарного диалога с украинской стороной.
«Удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины. Они все дома», — сказала омбудсмен.
Лантратова также сообщила, что стороны договорились продолжить работу по воссоединению разделённых семей.
Один из вернувшихся жителей назвал день освобождения своим вторым днём рождения.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.