Неймар и Месси перевели миллионы на помощь пострадавшим в Венесуэле

Звёзды мирового футбола Неймар и Лионель Месси приняли участие в помощи пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле, направив крупные суммы на гуманитарные нужды. Об этом сообщило издание El Sumario.

Бразильский футболист Неймар перевёл 250 тысяч долларов на поддержку спасательных и гуманитарных операций. Средства направят на обеспечение пострадавших продуктами питания, питьевой водой, медикаментами и временным жильём. Семья Лионеля Месси также подключилась к помощи. Помимо личных пожертвований самого игрока, его супруга Антонелла организовала публичный сбор средств.

На данный момент в рамках кампании уже собрано около 5,4 миллиона долларов, которые направят на поддержку пострадавших регионов. По последним данным, жертвами землетрясения стали более 1450 человек, ещё свыше 3100 пострадавших находятся в медицинских учреждениях.

Ранее сообщалось, что в Венесуэле продолжается ликвидация последствий разрушительного землетрясения, в результате которого пострадали тысячи человек и были разрушены жилые здания. Среди жертв трагедии оказалась семья аргентинского футболиста Лукаса Трехо, выступающего за местный клуб «Маритимо». Его близкие ранее числились пропавшими без вести после обрушения дома в районе Плайя-Гранде.