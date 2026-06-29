«Ботинки с сюрпризом»: Полиция показала, как ловили наркоторговцев с вечеринки в Солнечногорске
Появилось видео задержания наркоторговцев с вечеринки в Солнечногорске
Появилось видео задержания дельцов с нарковечеринки в Солнечногорске. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Московской области.
В Солнечногорске задержаны четверо фигурантов дела о смертельной нарковечеринке. Видео © Telegram / Подмосковная полиция
Силовики ворвались в жилище наркоторговцев, застав их врасплох, спящими. Быстрый обыск квартиры принёс результат: в ботинках одного из подозреваемых обнаружились свёртки с мефедроном. Всего же оперативники изъяли из квартиры 190 закладок с наркотиками, приготовленных для распространения.
В общей сложности были задержаны четверо мужчин. По версии следствия, именно они снабдили компанию наркотиками.
Напомним, что в Солнечногорске во время празднования дня рождения в частном коттедже произошла трагедия, в результате которой погибли два человека, ещё несколько участников оказались в больницах. В разгар вечеринки восьми гостям стало резко плохо, после чего была вызвана скорая помощь. Прчиной инцидента стал метадон, который участники вечеринки приняли по ошибке, предположительно, под видом другого наркотического вещества. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.
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Обложка © Telegram / Подмосковная полиция