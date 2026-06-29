«Ботинки с сюрпризом»: Полиция показала, как ловили наркоторговцев с вечеринки в Солнечногорске

Появилось видео задержания дельцов с нарковечеринки в Солнечногорске. Кадры опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

В Солнечногорске задержаны четверо фигурантов дела о смертельной нарковечеринке. Видео © Telegram / Подмосковная полиция

Силовики ворвались в жилище наркоторговцев, застав их врасплох, спящими. Быстрый обыск квартиры принёс результат: в ботинках одного из подозреваемых обнаружились свёртки с мефедроном. Всего же оперативники изъяли из квартиры 190 закладок с наркотиками, приготовленных для распространения.

В общей сложности были задержаны четверо мужчин. По версии следствия, именно они снабдили компанию наркотиками.