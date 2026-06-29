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Регион
29 июня, 11:35

Новак поручил следить за ценами и наличием топлива в регионах

Обложка © chatgpt

Обложка © chatgpt

Вице-премьер Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в российских регионах. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке.

«Для формирования максимально полной картины по каждому субъекту поручено продолжить мониторинг ценовой ситуации, наличия нефтепродуктов, состояния логистических цепочек», — сказал он.

Региональные власти будут регулярно собирать и обновлять данные по каждому субъекту. В фокусе — стоимость топлива, его наличие и состояние логистических цепочек. Данные с мест должны помочь быстрее выявлять возможные перебои и реагировать на изменения.

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Ранее Новак поручил отдельно заняться бесперебойными поставками топлива для аграриев. Вице-премьер потребовал, чтобы ведомства вместе с регионами и компаниями выстроили понятный механизм быстрой доставки горючего сельхозпроизводителям. По его словам, важно не допустить сбоев в период, когда топливо особенно нужно для сезонных работ. От стабильности поставок напрямую зависит работа агропромышленного комплекса.

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Николь Вербер
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