Снова фингал от Брижит? Макрон дал повод для шуток на встрече с султаном Омана

Французский лидер Эмманюэль Макрон вновь оказался в центре внимания интернет-пользователей, появившись в солнцезащитных очках на переговорах с султаном Омана Хейсемом бин Тариком бин Таймуром Аль Саидом. Данную информацию распространило агентство Reuters.

Президент Франции Эммануэль Макрон в солнцезащитных очках встретил султана Омана в Париже. Видео © Х / Imperial Material

Переговоры проходили в Елисейском дворце и были посвящены укреплению стратегического партнёрства, а также обеспечению безопасности судоходства в районе Ормузского пролива. Хейсема президент Франции встречал в строгом деловом костюме. Внимание аудитории, однако, приковал к себе другой элемент гардероба — солнцезащитные очки, которые Макрон не снял даже в помещении.

Этот аксессуар уже не в первый раз становится поводом для споров в прессе и среди пользователей интернета. Под видеозаписями с церемонии в соцсети X тут же появились многочисленные комментарии. Одни интересовались, не получил ли глава государства очередную пощёчину, другие иронично предполагали, что ему снова досталось от супруги Брижит. Многие просто недоумевали, зачем политику солнцезащитные очки в закрытом зале для совещаний.

Похожий случай произошёл во время январского форума в Давосе, когда Макрон появился на публике в тёмных очках. Тогда он пояснил, что вынужден временно прикрывать глаза из-за сильного покраснения. Впрочем, это оправдание не спасло его от насмешек со стороны Дональда Трампа. Американский президент тогда публично высмеял коллегу за внешний вид на экономическом форуме. Республиканец не стал сдерживать иронии и в свойственной ему манере поинтересовался, что это за история с очками.