С 1 июля сократится поток валюты. Каким будет курс доллара и что ждёт рубль в следующем месяце Оглавление Что изменилось на валютном рынке к 1 июля 2026 года Каким будет курс рубля с 1 июля В июле экономисты ждут ключевых событий, которые значительно повлияют на курс рубля. Новые тренды уже начинают влиять на валютный рынок, но в следующем месяце их давление усилится. Каким будет курс рубля с 1 июля? 29 июня, 21:20 Экономисты дали прогноз курса рубля на июль. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо, © Gemini Nano Banana

Что изменилось на валютном рынке к 1 июля 2026 года

Июль начнётся в условиях заметного ослабления рубля: официальный курс ЦБ находится в районе 77 рублей за доллар — максимум с апреля, а на внебиржевом рынке котировки уже достигали 79 рублей. Это не разовый технический сбой, а отражение смены фундаментального баланса, когда несколько существенных факторов совпали по времени. Об этом рассказал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.

— Первый и главный — уход налогового периода. Конец июня всегда сопровождается повышенными продажами валюты экспортёрами для уплаты налогов, что искусственно укрепляет рубль. С 1 июля 2026 года этот поток резко сокращается — следующий налоговый пик наступит лишь в третьей декаде месяца. Именно первые две недели июля традиционно являются окном наибольшей уязвимости рубля внутри месяца, — отметил Денис Астафьев.

Второй фактор — нефть. Brent заметно подешевела за последние недели, и снижение экспортной выручки уменьшает предложение валюты на внутреннем рынке. Здесь ключевая развилка всего месяца: если ближневосточный конфликт деэскалирует и нефть продолжит снижаться к 60–65 долларам за баррель, рубль окажется под серьёзным давлением. Если напряжённость сохранится и котировки вернутся к 82–85 — рубль получит поддержку.

Третий фактор — заседание Банка России 24 июля. Это опорное заседание с обновлением прогнозов, и именно оно станет главным курсовым событием месяца. Если ЦБ возьмёт паузу на фоне ускорившейся инфляции (5,85% годовых на 22 июня) и ослабления рубля — это умеренно поддержит курс. Если снизит ставку на 25 б.п. — давление на рубль усилится, поскольку привлекательность рублёвых инструментов снизится. Глава ЦБ Набиуллина уже предупредила, что июльский прогноз по ставке будет пересмотрен с учётом возросших рисков.

Кроме того, стоит учитывать и сезонный спрос на валюту. Пик летних расходов и переводов за рубеж формирует дополнительный розничный спрос на доллары и евро.

— Факторы поддержки рубля также присутствуют. Банк России ежедневно продаёт юани в рамках бюджетного правила, ограничивая амплитуду ослабления. Высокая ключевая ставка (14,25%) сохраняет привлекательность рублёвых депозитов и облигаций. Консенсус-прогноз аналитиков из макроэкономического опроса ЦБ фиксирует средний курс на 2026 год на уровне 78,1 рубля — то есть текущие уровни уже близки к консенсусному ориентиру, — добавил Денис Астафьев.

Одним из ключевых факторов укрепления рубля этой весной стали цены на нефть. Они росли на фоне геополитического конфликта между США и Ираном: рынок закладывал риск перебоев поставок и премию за возможные проблемы в Ормузском проливе.

— Для российского валютного рынка цена нефти важна не сама по себе. Она определяет объём экспортной валютной выручки: чем дороже нефть, тем больше предложение иностранной валюты и тем легче рублю укрепляться. Но сейчас эта история практически завершилась. Основной российский экспортный сорт Urals стоит около 65 долларов за баррель. Примерно столько же, сколько и до обострения ситуации на Ближнем Востоке. Иными словами, нефтяная премия практически исчезла, а вместе с ней ослаб и один из ключевых факторов поддержки рубля, — рассказал финансовый аналитик Bitbanker Андрей Порошин.

Каким будет курс рубля с 1 июля

По словам Дениса Астафьева, базовый сценарий на июль — диапазон 76–82 рубля за доллар, 87–91 рубль за евро, 11,3–12,1 рубля за юань. Умеренное ослабление продолжится, но обвального движения не предвидится. Ключевые даты для мониторинга: 8 июля (данные по недельной инфляции), 14 июля (предварительные данные по инфляции за июнь), 24 июля (решение ЦБ по ставке).

— На мой взгляд, 70 рублей за доллар, скорее всего, останутся самым сильным уровнем рубля в этом году. Фактор, который поддерживал российскую валюту всю весну, практически исчез. Поэтому отметка 70 рублей за доллар с вероятностью 99% была пиком укрепления рубля в этом году. Ниже рублю идти уже почти не на чем: нефтяная премия ушла, экспортная поддержка ослабевает, а сезонность летом традиционно часто работает против российской валюты. Технически возврат доллара в диапазон 84–88 рублей уже в июле выглядит вполне реальным сценарием. Это не обязательно будет резкая девальвация. Скорее нормализация после слишком сильного движения весной, — пояснил Андрей Порошин.

По его словам, весной рубль получил сразу несколько факторов поддержки, главным из которых стала дорогая нефть. К началу июля этот фактор практически исчез, а внимание рынка постепенно смещается к денежно-кредитной политике Банка России. Поэтому сценарий дальнейшего укрепления рубля выглядит значительно менее вероятным, чем постепенный возврат курса к более высоким значениям. Диапазон 84–88 рублей за доллар уже не выглядит экстремальным. Скорее это возвращение к уровням, которые лучше соответствуют текущей конъюнктуре сырьевого рынка и национальной экономики.

— В начале июля рубль, вероятнее всего, останется под давлением сразу нескольких факторов, однако предпосылок для резкого и неконтролируемого ослабления российской валюты пока не просматривается. На первой неделе месяца ожидаем колебания курса доллара в диапазоне 73,7-80,3 рубля, евро — 85-91,5 рубля, юаня — 10,85-11,8 рубля. Основным фактором давления на рубль остаётся ухудшение внешней конъюнктуры. Дополнительное влияние оказывают покупки иностранной валюты Минфином в рамках бюджетного правила, которые также увеличивают спрос на валюту и оказывают давление на курс рубля, — рассказала генеральный директор «Альфа-Форекс» Гузель Проценко.

При этом, по её словам, уже в июле ситуация может стать более сбалансированной. Монетарные власти, вероятно, скорректируют объёмы операций по пополнению Фонда национального благосостояния с учётом изменившейся нефтяной конъюнктуры. Если объём покупок иностранной валюты будет снижен, давление на рубль заметно ослабнет, что позволит национальной валюте стабилизироваться в обозначенных диапазонах.

— Базовый сценарий на июль — диапазон 76–82 рубля за доллар, 87–92 рубля за евро, около 11,3–11,8 рубля за юань. Рубль продолжит умеренно слабеть, но обвального движения при текущей конъюнктуре не предвидится: высокие рублёвые ставки сохраняют привлекательность депозитов, а возможный отскок нефти способен быстро изменить баланс. Пессимистичный сценарий с уходом к 85–88 рублям реализуется лишь при одновременном ухудшении сразу нескольких переменных, — рассказал основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.

Авторы Нина Важдаева