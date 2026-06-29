Депутат Госдумы Александр Толмачёв заявил, что Финляндия для Запада — лишь инструмент борьбы с Москвой. Так он отреагировал на предупреждение финского журналиста о том, что его страна рискует повторить судьбу Украины.

Парламентарий в интервью NEWS.ru назвал соседнюю республику «англосаксонской колонией», обитатели которой всерьёз верят в свою независимость, хотя на деле следуют указаниям Лондона. Он обратил внимание на то, что супруга президента Стубба — гражданка Британии, а его дети, по данным СМИ, не говорят по-фински, их родной язык — английский.

По мнению собеседника, настоящей свободы у современных финнов нет. Их национальную культуру подменяют русофобскими конструктами, а единственной целью в глазах англосаксов становится использование страны как плацдарма, лазарета и источника живой силы для противостояния с Россией.

Ранее исследователь Хенрик Нильсен из Университета Восточной Финляндии отметил, что приграничные города Финляндии понесли экономические потери после закрытия переходов на границе с Россией. Как оказалось, многие населённые пункты, включая Иматру, сильно ощутили последствия ограничений. В МИД РФ отметили, что так называемые европейские ценности полностью вытеснили и здравый смысл, и общечеловеческие принципы.