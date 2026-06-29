Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июня, 12:58

Власти Буркина-Фасо дали Парижу 7 дней на закрытие посольства

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mini Onion

Власти Буркина-Фасо дали Франции семь дней на закрытие посольства в Уагадугу. Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники, отсчёт начался 26 июня.

Французский посол покинул страну ещё в январе 2023 года. После этого дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах, а в представительстве продолжали работать около 20 человек, включая дипломатов, административный персонал и сотрудников безопасности.

По данным издания, решение о разрыве дипотношений связано с резолюцией Европарламента от 18 июня. В документе осудили «подавление гражданского пространства и основных свобод в Буркина-Фасо».

Автор резолюции, французский депутат и отставной генерал Кристоф Гомар, заявил о «драматическом провале хунты» в этой стране. После голосования в МИД вызвали представителя ЕС в Уагадугу и выразили резкое несогласие с документом.

Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске партий страны
Правительство Буркина-Фасо объявило о роспуске партий страны

Напомним, что власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Решение вступило в силу 26 июня, говорится в заявлении правительства страны. Парижу вменили «неоколониальные устремления», поддержку подрывных и террористических сетей в регионе Сахель.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar