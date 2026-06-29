Власти Буркина-Фасо дали Парижу 7 дней на закрытие посольства

Власти Буркина-Фасо дали Франции семь дней на закрытие посольства в Уагадугу. Как сообщает Le Monde со ссылкой на источники, отсчёт начался 26 июня.

Французский посол покинул страну ещё в январе 2023 года. После этого дипмиссию возглавлял временный поверенный в делах, а в представительстве продолжали работать около 20 человек, включая дипломатов, административный персонал и сотрудников безопасности.

По данным издания, решение о разрыве дипотношений связано с резолюцией Европарламента от 18 июня. В документе осудили «подавление гражданского пространства и основных свобод в Буркина-Фасо».

Автор резолюции, французский депутат и отставной генерал Кристоф Гомар, заявил о «драматическом провале хунты» в этой стране. После голосования в МИД вызвали представителя ЕС в Уагадугу и выразили резкое несогласие с документом.

Напомним, что власти Буркина-Фасо объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Решение вступило в силу 26 июня, говорится в заявлении правительства страны. Парижу вменили «неоколониальные устремления», поддержку подрывных и террористических сетей в регионе Сахель.