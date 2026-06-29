Трёхлетняя девочка потерялась в поле с подсолнухами в Воронежской области
Обложка © ВК/Поисково-спасательный отряд «Черноземье»
В Воронежской области трёхлетняя девочка потерялась в поле подсолнухов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Черноземье».
Информация о пропаже ребёнка поступила спасателям от регионального управления МЧС в 17:56. Девочка исчезла в районе посёлка Шилово. По данным отряда, малышка гуляла с бабушкой, увидела большое поле подсолнухов и внезапно побежала вперёд. Через некоторое время девочка скрылась в зарослях, а попытки дозваться её не помогли.
Фото © ВК/Поисково-спасательный отряд «Черноземье»
На место выехали руководитель ПСО «Черноземье» и кинолог «Россоюзспаса» Анжела Золотарёва с собакой. Вместе с ними территорию осматривали спасатели дежурной смены ГО и ЧС Воронежа.
Во время поисков к месту приехала и мама девочки. Именно она нашла ребёнка — девочка спокойно сидела в кустах на другой стороне поля. К счастью, всё закончилось быстро и благополучно. Спасатели напомнили родителям быть внимательнее на прогулках и не терять детей из виду.
Ранее поиски ребёнка в Кемерове закончились трагедией. Там два дня искали 12-летнюю девочку, которая бесследно пропала. Тело школьницы нашли на кладбище в Кировском районе. После этого в Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве ребёнка. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления и поджёг останки, но его всё равно нашли.
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