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29 июня, 12:56

Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Доху для переговоров с Ираном

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Обложка © ТАСС / AP / Gian Ehrenzeller

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объявила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер совершат визит в Доху для проведения переговоров с представителями Ирана. Данное заявление последовало за сообщением Дональда Трампа о запланированных на вторник американо-иранских переговорах в столице Катара.

Ливитт пояснила, что инициатива проведения встреч на этой неделе исходила от иранской стороны, и в Дохе будут проведены как встречи высокого уровня с участием Уиткоффа и Кушнера, так и технические консультации.

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Ранее сообщалось, что Вашингтон и Тегеран достигли соглашения о взаимном отказе от нанесения ударов. Встреча представителей двух стран запланирована на 30 июня в Дохе. Главной темой консультаций станет урегулирование разногласий вокруг Ормузского пролива.

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Наталья Демьянова
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