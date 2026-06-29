Пекло косит калининградцев — 40 человек за три дня получили тепловой удар

Аномальная жара, накрывшая Калининградскую область, заставила 40 человек вызвать скорую помощь из-за теплового удара. Эту тревожную статистику обнародовал региональный Минздрав.

«Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом «тепловой удар», — указано в сообщении.

По данным Минздрава, количество обращений с тепловыми ударами, зафиксированных скорой помощью, не отражает полной картины. Многие пострадавшие также обращались в другие медицинские учреждения, что указывает на значительно большее число случаев.

Врачи подчёркивают, что экстремальная жара, которая в конце июня в Калининградской области достигла рекордных значений, создаёт серьёзную нагрузку на сердце и сосуды, повышая риск перегрева и обезвоживания. Важно быть бдительными и при появлении таких признаков, как резкое повышение температуры, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащенное сердцебиение и дыхание, немедленно обращаться за медицинской помощью. Синоптики прогнозируют, что со вторника температура воздуха вернётся к привычным для региона 23-28 градусам.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области установилась сильная жара, из-за которой пляжи Балтийска, Зеленоградска и Калининграда оказались переполнены отдыхающими. В регионе ввели режим повышенной готовности из-за аномальной температуры, который будет действовать до 30 июня. Власти призывают жителей и гостей соблюдать осторожность и избегать длительного пребывания на открытом солнце.