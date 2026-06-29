Жара довела до ручки: Десятки мужчин штурмом взяли открытый бассейн в Германии

В немецком городе Кель полиции пришлось эвакуировать открытый бассейн после беспорядков. Как пишет Spiegel, инцидент произошёл на фоне жары в районе Ауэнхайм недалеко от границы с Францией.

По данным правоохранителей, около 60 молодых людей перелезли через забор, чтобы попасть на территорию без оплаты. После этого у них несколько раз возникали словесные конфликты с охраной.

Участники группы опрокидывали мусорные баки, нарушали правила поведения и отказывались уходить после требований сотрудников безопасности. Охрана выводила их за пределы комплекса, но они возвращались обратно.

В итоге на место вызвали полицию. Правоохранители полностью очистили территорию бассейна, после чего группа покинула место происшествия. Установить личности нарушителей не удалось.

Ранее Life.ru сообщал, что из-за аномальной жары улицы Берлина, Мюнхена и Гамбурга перешли на ночной образ жизни. Метеорологи зафиксировали абсолютный максимум в Саксонии-Анхальт — там воздух прогрелся до 41,5 градуса. Отметку в 40 градусов преодолели сразу 46 измерительных станций по всей стране.