Позор Роналду и шаманы-победители: главный треш и сенсации группового этапа ЧМ-2026 Оглавление Шаманские хроники: когда мистика становится инфоповодом Легенды на финишной прямой: Роналду и Месси переписывают историю Возинья: 40 лет, один кубок и 17 миллионов подписчиков Возвращение Неймара: между травмой и наследием Провалы, которые запомнятся: Турция и Уругвай не оправдали надежд Тренерские рокировки: отставки, скандалы и новые назначения Прогноз на плей‑офф: кто претендует на титул? На чемпионате мира по футболу Турция долбила по воротам 62 раза и пролетела, а Кабо-Верде идёт дальше. Life.ru подводит итоги группового этапа и даёт прогнозы на плей-офф ЧМ-2026. 29 июня, 22:15 Рекорды Месси, проклятия Бонсама и 17 млн фанатов вратаря: всё безумие группового этапа ЧМ-2026. Обложка © Chat GPT

Чемпионат мира по футболу – 2026 уже вошёл в историю не только благодаря спортивному накалу, но и из‑за громких сенсаций. Групповой этап подарил нам не просто результаты, а целую галерею историй. Здесь переплелись магия и статистика, легенды, переписывающие историю, и неожиданные взлёты никому не известных игроков.

Шаманские хроники: когда мистика становится инфоповодом

Одной из самых неожиданных звёзд турнира стал ганский колдун Нана Кваку Бонсам. Его громкие заявления перед матчем Ганы с Англией моментально разлетелись по СМИ. Шаман пообещал «духовно сковать» капитана и нападающего англичан Гарри Кейна. Удивительно, но форвард действительно не смог отличиться в игре, нанеся три удара, но так и не поразив ворота. На 86‑й минуте форвард упустил момент, который в прошлом наверняка бы реализовал. И как тут не поверить в магию?

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После финального свистка Бонсам с характерной уверенностью заявил, что теперь «освобождает» Кейна, чтобы тот смог забить в следующем матче. И о чудо — уже в игре с Панамой англичанин отметился голом.

Футбольные болельщики спорят до сих пор, а медиа продолжают тиражировать кадры с шаманом, превращая его в одного из главных медийных персонажей турнира.

При этом Бонсаму уже приписывают предсказания, которых он не делал. Например, шаман якобы «наколдовал» победу в финале сборной Португалии и поражение Аргентины от Кабо-Верде. Сам он уже всё это опроверг.

Зато другие болельщики подхватили этот тренд. В этом же матче все заметили ярко одетого шамана, раздувающего белый порошок по сторонам.

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На трибунах игры ДР Конго – Узбекистан был замечен африканский шаман с большим крестом на груди, Библией и белым платком в руках, который что-то шептал себе под нос. И его команда победила Узбекистан со счётом 3:1. Вот и делайте вывод сами.

Удивил ещё один болельщик сборной ДР Конго. Кука Мболадинга, наиболее известный как Лумумба, стал мемом ещё во время Кубка африканских наций. Теперь он приехал покорять чемпионат мира – 2026. Его фишка в том, что весь матч неподвижно стоит на трибуне с поднятой рукой. Так он отдаёт дань уважения первому премьер-министру ДР Конго, национальному герою Патрису Лумумбе.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lumumbaveaofficiel

Легенды на финишной прямой: Роналду и Месси переписывают историю

39-летний Лионель Месси и 41-летний Криштиану Роналду продолжают удивлять. На групповом этапе оба не просто играли, а переписывали рекорды.

Месси забил уже шесть голов и официально стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира с 19 мячами в общем. Для игрока, который, казалось бы, уже собрал все возможные титулы, это достижение звучит как финальный аккорд великой карьеры. Но кто знает, сколько ещё страниц он успеет вписать в историю на этом турнире.

Роналду же массово подвергается критике за игру на этом ЧМ. Его ругают даже на родине. Ведь от топ-футболиста все ждали большего, а сборную Португалии называли одним из фаворитов турнира. Пока же игра команды Роберто Мартинеса оставляет желать лучшего.

Тем не менее Роналду установил уникальный рекорд, став единственным футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира подряд. Дубль в ворота Узбекистана стал не просто статистической отметкой, а символом невероятной профессиональной выносливости.

Теоретически пути двух легенд могут пересечься только в финале. Это был бы настоящий праздник футбола, который заслужили не только Роналду и Месси, но и все любители футбола в мире.

Возинья: 40 лет, один кубок и 17 миллионов подписчиков

История вратаря сборной Кабо‑Верде Возиньи — это готовый сценарий для спортивной драмы. За свою карьеру он выиграл лишь Кубок Кипра и чемпионат Кабо‑Верде. Мало кто ожидал от него подвигов на мировом уровне. В 40 лет он приехал на чемпионат мира, казалось, лишь для того, чтобы пропускать голы от грандов. Но реальность оказалась куда интереснее.

Возинья не пропустил ни одного мяча от чемпионов Европы, совершив семь эффектных сейвов, а его сборная сенсационно вышла в плей‑офф со второго места, не потерпев ни одного поражения, но и не одержав ни одной победы.

Фото © ТАСС / АР / Ashley Landis

Тронула всех и история его мамы, которая не смогла приехать на турнир, чтобы поддержать сына из-за финансовых и визовых проблем. Голкипер об этом рассказал в интервью, а на следующей игре его мама уже была на трибунах. Власти США и ФИФА помогли женщине приехать на ЧМ. Она уже стала звездой, даёт интервью и позирует фотографам.

Параллельно с этим на голкипера подписалось более 17 миллионов человек, а его имя знают даже те, кто раньше никогда не слышал о Кабо‑Верде.

Возвращение Неймара: между травмой и наследием

Для болельщиков сборной Бразилии выход Неймара на поле в матче 3-го тура группового этапа стал событием почти символическим. Впервые за 980 дней нападающий появился в составе национальной команды, выйдя на замену на 76-й минуте игры против Шотландии (3:0).

Травма икроножной мышцы вынудила его пропустить первые два матча турнира, но сам факт его возвращения на поле уже стал победой. В свои 34 года Неймар остаётся лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии с 79 голами. Сейчас уже стоит вопрос не в том, сможет ли он забить, а хватит ли ему здоровья пройти весь путь до конца. И именно эта неопределённость делает каждое его появление на поле особенно ценным. А уж если Бразилия выиграет турнир, это будет очень красивой историей. И тогда уже никто не упрекнёт Карло Анчелотти в том, что он вызвал травмированного Неймара в сборную.

Провалы, которые запомнятся: Турция и Уругвай не оправдали надежд

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Не все сюжеты группового этапа получились вдохновляющими. Сборная Турции, у которой, пожалуй, впервые за много лет собрался звёздный и сильный состав, потерпела оглушительное фиаско. После двух туров турки потеряли шансы на выход из группы, а это при нынешнем регламенте настоящий антирекорд. Символом их неудачи стали 62 удара по воротам Австралии и Парагвая, которые так и не привели к голам. Плакали все — и игроки, и болельщики.

Уругвай под руководством Марсело Бьелсы тоже не смог оправдать ожиданий. С двумя очками уругвайцы стали худшими среди команд, занявших третье место в группе, и второй раз подряд пролетели мимо матчей плей-офф. В наказание футболистам даже отменили чартерный рейс на родину, они самостоятельно и за свой счёт полетят домой.

Фото © ТАСС / АР / Natacha Pisarenko

Тренерские рокировки: отставки, скандалы и новые назначения

Групповой этап запомнился не только игровыми сюжетами, но и кадровыми потрясениями. Сразу несколько сборных были вынуждены менять тренеров по ходу турнира.

Сабри Лямуши покинул пост главного тренера сборной Туниса после разгромного поражения от Швеции (1:5) в первом же туре. На смену пришёл французский специалист Эрве Ренар.

В Южной Корее ситуация развивалась ещё драматичнее. Хон Мён Бо, возглавивший сборную в июле 2024 года, столкнулся с волной критики ещё до начала турнира. Назначение сопровождалось скандалом из‑за непрозрачности решения футбольной ассоциации. Удивило то, что на местном телевидении начали размывать лицо главного тренера команды в сюжетах о его отставке. Подобное в стране обычно используют для сокрытия личности преступников.

Также подал в отставку из-за невпечатляющих результатов главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк.

Прогноз на плей‑офф: кто претендует на титул?

По итогам группового этапа расстановка сил заметно изменилась. Суперкомпьютер Opta, известный своими точными прогнозами, определил сборную Франции как нового главного фаворита чемпионата мира – 2026. Изначально претендентами на победу называли Нидерланды. Однако уже сейчас вероятность победы команды Дидье Дешама оценивается в 18,66%.

За Францией следуют: Аргентина (16,26%), Испания (13,47%), Англия (9,68%), Бразилия (6,47%) и Нидерланды (5,11%).

При этом аналитики ожидают упорной борьбы уже на стадии 1/16 финала. Математические модели прогнозируют сенсационные результаты — в частности, возможный вылет Нидерландов от одной из африканских сборных, а также успешный проход дальше Швеции и Австрии.

Сетки плей‑офф получились по-своему уникальными. Левая половина буквально насыщена топ‑сборными — Германия, Франция, Нидерланды, Португалия, Испания и Бельгия. Правая сторона выглядит чуть менее перегруженной звёздами, но не менее интригующей. Здесь сошлись Аргентина, Англия и Бразилия. Если эти команды и встретятся друг с другом, то, скорее всего, уже на поздних стадиях турнира, а значит, нас ждёт настоящая битва титанов в финале.

Чемпионат мира продолжает удивлять. Каждый новый матч может переписать прогнозы, а любая сенсация — стать главной историей дня. Плей‑офф обещает быть не менее насыщенным, чем групповой этап, и уже сейчас ясно одно, что этот чемпионат мира запомнится надолго.

Авторы Галина Глазко