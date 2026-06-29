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29 июня, 14:18

В Финляндии призвали ЕС определиться с целями переговоров с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Diego Grandi

Европе необходимо заранее определить цели возможных переговоров с Россией по Украине, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети Х. Она подчеркнула важность единой стратегии.

«Перед тем как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны чётко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир», — написала она.

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Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к возможному диалогу с Россией. Техническая и дипломатическая подготовка к потенциальным контактам является правильным шагом для европейских стран. При этом политикам на данном этапе преждевременно переходить к прямому переговорному процессу с Москвой.

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Милена Скрипальщикова
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