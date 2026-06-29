В Финляндии призвали ЕС определиться с целями переговоров с Россией

Европе необходимо заранее определить цели возможных переговоров с Россией по Украине, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в соцсети Х. Она подчеркнула важность единой стратегии.

«Перед тем как мы будем наперегонки звонить в Москву, мы должны чётко понимать, чего хотим добиться такой дипломатией. Должен наступить устойчивый мир», — написала она.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к возможному диалогу с Россией. Техническая и дипломатическая подготовка к потенциальным контактам является правильным шагом для европейских стран. При этом политикам на данном этапе преждевременно переходить к прямому переговорному процессу с Москвой.