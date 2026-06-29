Невероятный ажиотаж: 4,6 млн болельщиков пришло на матчи группового этапа ЧМ-2026

Игры группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу собрали в общей сложности 4,6 миллиона болельщиков. Об этом рассказали в пресс-службе Международной федерации футбола, текст заявления передаёт Leadership.

В рамках проведения группового раунда соревнований состоялось в общей сложности 72 отдельных игровых встречи. Именно такое количество поединков было предусмотрено регламентом для первого этапа турнира, и все они были полностью отработаны в установленные сроки.

Матчи предварительной стадии прошли в период с 11 по 28 июня на аренах сразу трех стран — США, Канады и Мексики. В соревновании приняли участие 48 команд, однако в раунд на выбывание попали лишь 32 из них. По информации федерации, за эти дни зрители приобрели свыше 300 тысяч порций хот-догов и более 2,8 миллионов бутылок пива.

Ранее сообщалось, что сборная Сенегала разгромила Ирак со счётом 5:0 в заключительном туре группового этапа чемпионата мира и сохранила шансы на выход в плей-офф. Уже на 4-й минуте счёт открыл Хабиб Диарра, а ещё до перерыва иракцы остались вдесятером после удаления защитника Ребина Сулаки. После этой победы Сенегал набрал четыре очка и занял третье место в группе.