«Ни одна ПВО в мире с таким не сталкивалась»: Коц объяснил, как Москву защищают от дронов

Ни одна система ПВО в мире не отражала настолько интенсивные атаки, как московская. Военкор Александр Коц в колонке для KP.RU рассказал, как выстраивается защита столицы от украинских беспилотников.

По его словам, Москва стала для Киева прежде всего символической целью. Удары по столице, считает Коц, нужны не столько ради военного результата, сколько ради картинки, давления на людей и попытки показать «хаос» в российских городах.

Военкор отметил, что атаки изменились: теперь это не разовые волны, а постоянное давление на тыл. По его данным, в июне расчёты ПВО почти ежедневно отражают массированные налёты, а в сторону Москвы могут запускаться сотни беспилотников.

Коц подчеркнул, что работа по дронам начинается не у Кремля, а за сотни километров от столицы — на дальних подступах, в приграничных и соседних регионах. По его оценке, большинство целей сбивают на маршруте, а до города доходят единицы.

При этом военкор считает невозможным требование сбивать абсолютно все беспилотники. По его словам, при нынешнем уровне технологий «так не умеет никто в мире», а нагрузка на московское направление выше, чем у многих известных систем ПВО. Коц также обратил внимание, что дроны становятся сложнее: они меняют высоту, траекторию, используют комбинированную навигацию и идут большими группами, чтобы перегружать расчёты, связь, РЭБ и городские службы.

По словам военкора, защита Москвы сейчас строится как большой «каркас», где вместе работают армия, городские службы, промышленность и специалисты на местах. Он подчеркнул, что единичные прилёты на фоне сотен сбитых целей не говорят о провале системы, а показывают, где её нужно дополнительно усиливать.

Кстати, только сегодня ПВО снова отражала атаку беспилотников на Москву. Воздушные цели, направлявшиеся в сторону столицы, уничтожили ещё на подлёте к городу. После падения обломков на места выехали оперативные службы. По новым данным, с начала суток было сбито уже 7 беспилотников.