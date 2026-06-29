Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект, который позволит на государственном уровне чествовать командиров Украинской повстанческой армии* в рамках создания национального Пантеона. На детали документа обратило внимание агентство «Интерфакс-Украина».

«Согласно законопроекту, в мемориальном комплексе также имеют право быть почтены президенты Украины, кроме тех, кто в соответствии с Конституцией был отстранён от должности в порядке импичмента», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в Пантеоне подлежат чествованию лица, занимавшие посты главнокомандующих или приравненных к ним руководителей в ряде вооружённых формирований. В перечень вошли армия Украинской Народной Республики, Галицкая армия, организация народной обороны «Карпатская Сечь», а также Украинская повстанческая армия*.

Законопроект также предполагает увековечивание памяти лауреатов Нобелевской премии. Речь идёт о деятелях науки или культуры мирового масштаба, которые имели украинское гражданство, либо родились и жили на территории страны.

Напомним, что Киев предпринял ряд демонстративных шагов по героизации Украинской повстанческой армии*, спровоцировав острейшую реакцию Варшавы. Среди последних действий — участие Владимира Зеленского в перезахоронении одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника, а также присвоение подразделению Сил специальных операций ВСУ наименования «Имени героев УПА*». После этого Зеленский анонсировал установку памятника гетману-предателю Ивану Мазепе на месте Ленина.

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