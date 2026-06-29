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29 июня, 15:14

Главу МИД Эстонии призвали изучить на «уровень русофобии» после слов о БПЛА ВСУ

Обложка © ТАСС / Johan Nilsson

Обложка © ТАСС / Johan Nilsson

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну после его заявлений об украинских ударах по российской территории.

Поводом стали слова эстонского министра о беспилотниках ВСУ, которые падают на территории республики. Цахкна заявил, что Таллин не приветствует такие инциденты, но не считает их причиной для ограничений в отношении Киева.

Он также дал понять, что Эстония не собирается требовать от Украины прекращения использования дронов. По словам министра, эти удары направлены по объектам, которые он назвал «жизненно важными артериями» России. Боуз резко отреагировал на такую позицию.

«Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать», — написал он в соцсети X.

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Николь Вербер
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