Главу МИД Эстонии призвали изучить на «уровень русофобии» после слов о БПЛА ВСУ

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну после его заявлений об украинских ударах по российской территории.

Поводом стали слова эстонского министра о беспилотниках ВСУ, которые падают на территории республики. Цахкна заявил, что Таллин не приветствует такие инциденты, но не считает их причиной для ограничений в отношении Киева.

Он также дал понять, что Эстония не собирается требовать от Украины прекращения использования дронов. По словам министра, эти удары направлены по объектам, которые он назвал «жизненно важными артериями» России. Боуз резко отреагировал на такую позицию.

«Такой уровень помешательства на Украине и русофобии нужно изучать», — написал он в соцсети X.