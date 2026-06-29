В Подмосковье подросток чудом выжил после удара током и падения с четырёх метров

В Московской области подросток едва не погиб от удара током, когда пытался снять с дерева застрявшего котёнка. Мальчика доставили в Раменскую больницу, где ему оказали помощь, рассказали в пресс-службе областного Минздрава

Как сообщили в ведомстве, школьник забрался на дерево, чтобы выручить котёнка. В какой-то момент ветка под ним начала ломаться, и, теряя равновесие, ребёнок инстинктивно схватился за проходивший рядом высоковольтный провод. Через тело прошёл мощный разряд: он вошёл в области сердца и вышел через левое бедро. Мальчик рухнул с четырёхметровой высоты и потерял сознание.

Состояние подростка в момент поступления оценивали как очень тяжёлое. При осмотре у него нашли глубокие ожоги правой кисти и правого бедра, черепно-мозговую травму, перелом руки и левой стопы, а также сбой в работе сердца.

Заведующий детским хирургическим отделением Раменской больницы Владимир Хабалов сообщил, что врачи немедленно начали выводить подростка из крайне тяжелого состояния. Сначала они провели интенсивную инфузионную терапию для поддержания жизнедеятельности организма, затем приступили к обработке ран и восстановлению кожи, параллельно назначив антибиотики, чтобы избежать инфекции. Кроме того, на сломанную конечность была наложена гипсовая лангета.

Сообщается, что на данный подростка уже выписали домой, лечение он продолжит амбулаторно. Через месяц его осмотрят травматолог и кардиолог.

До этого в Мамоново Калининградской области от удара током погиб 14-летний подросток. По предварительным данным, во время игры с друзьями он забрался на опору линии электропередачи. После случившегося возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.