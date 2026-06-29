Заммэра Парижа обвинила США в жаре, накрывшей Францию

Заммэра Парижа по международным вопросам Одри Пульвар обвинила США в причастности к последствиям жары во Франции. Так она отреагировала на насмешки американцев над тем, что во французских домах редко установлены кондиционеры.

Пульвар заявила, что США как один из крупнейших источников выбросов парниковых газов несут значительную ответственность за глобальное потепление и его последствия. Чиновница также призвала американцев перестать давать советы Франции.

«Как второй крупнейший источник выбросов парниковых газов в мире, вы несёте значительную ответственность за глобальное потепление и последствия, которые мы во Франции испытываем. Так что, пожалуйста, хватит читать нам лекции. Просто начните выполнять свою часть работы», — написала она в соцсетях.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что Европа плохо переносит жару из-за отказа от российской электроэнергии. Именно из-за этого, по его мнению, странам ЕС пришлось снизить использование кондиционеров.