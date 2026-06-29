Российские аграрии собрали более 1 млн тонн зерна нового урожая

Общий намолот зерновых нового сезона в России уже превысил отметку в миллион тонн, а продуктивность полей демонстрирует полуторакратный рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Данными о ходе страды поделились специалисты Минсельхоза России.

«Уборочная кампания в России набирает обороты — работы проведены на площади 279,7 тыс. га. На сегодняшний день российские аграрии собрали 1,24 млн тонн зерна. Средняя урожайность составляет 44,5 ц/га, что в полтора раза выше, чем на аналогичную дату прошлого года», — сказано в тексте.

В министерстве уточнили, что, хотя в некоторых субъектах федерации сохраняется влияние погодных аномалий, общий ритм полевых работ оценивается как обычный, без сбоев. При этом интенсивность уборки будет наращиваться постепенно, по мере того как хлеба будут достигать необходимой кондиции.

В аграрном ведомстве подчеркнули, что нынешнего объёма собранного зерна вполне достаточно, чтобы гарантировать насыщение внутреннего рынка, удержать цены на продовольствие под контролем и сохранить серьёзные позиции страны на внешних зерновых рынках.

Ранее сообщалось, что посевная кампания в стране практически завершилась. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, к уборке приступили совсем недавно, ожидания хорошие, но давать прогнозы по урожаю пока рано.