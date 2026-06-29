Тотошка 21-го века: На Урале унесённый смерчем пёс вернулся к разрушенному дому спустя пять дней

В городе Кушва Свердловской области собака, унесённая смерчем вместе с будкой, спустя пять дней самостоятельно вернулась к руинам родного дома. Историю чудесного спасения рассказал сайт kp.ru.

Стихия обрушилась на населённый пункт 22 июня. Мощный порыв ветра сорвал конуру с места и утащил её в лесной массив. Всё это время питомец провёл в чаще, однако сумел выбраться и найти дорогу обратно. В минувшее воскресенье, 28 июня, собаку заметили волонтёры, патрулировавшие пострадавшие улицы. Животное сидело внутри полностью разрушенного дома на Загородном переулке и смотрело в окно.

Местная жительница Наталья, обнаружившая беглеца, рассказала, что пёс вышел к людям сам. Он выглядел подавленным, шёл с опущенной головой, а на спине виднелась царапина с проплешиной. Волонтёры накормили голодное животное. Буквально через полчаса после публикации информации в социальных сетях за собакой приехали родственники хозяев.

Воссоединиться с семьёй немедленно не получилось. Хозяйка по имени Надежда во время урагана получила серьёзные травмы, и сейчас они с домочадцами ютятся у знакомых. Временный приют собаке обеспечили родственники пострадавшей семьи.

Напомним, что мощный смерч, пронёсшийся по Свердловской области, нанёс основной удар по городу Кушва. Разбушевавшаяся стихия травмировала 25 человек. Вихрь полностью снёс 32 строения, ещё 123 дома получили различные повреждения. К ликвидации последствий привлекли 54 специалиста, 11 единиц спецтехники и более 20 бензомоторных инструментов.