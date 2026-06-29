«Третья иранская на пороге»: Израиль назвал два триггера для возобновления войны

Министр обороны Израиля Исраэль Кац обозначил два сценария, при которых боевые действия против Ирана могут вспыхнуть вновь. Соответствующее заявление он сделал на брифинге для военных журналистов.

По словам главы оборонного ведомства, первый вариант развития событий — это решение американского лидера Дональда Трампа о том, что переговорный процесс полностью исчерпал себя. Второй сценарий — прямой обстрел израильской территории со стороны Ирана. В этом случае, подчеркнул Кац, начнётся уже «третья иранская война».

Напомним, 18 июня США и Иран подписали меморандум, который предполагает прекращение огня и запуск процесса обсуждения ядерной программы Тегерана. При этом американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал власти США быть готовыми возобновить боевые действия против Ирана, если дипломатическое соглашение с Тегераном провалится. По словам Кеннеди, Вашингтону следует набраться терпения и дождаться завершения предусмотренного договорённостями 60-дневного переговорного периода.