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Регион
29 июня, 18:38

Ремонт атакованного музея «Самбекские высоты» под Ростовом завершат до 1 ноября

Обложка © VK/ Музей «Самбекские высоты»

Обложка © VK/ Музей «Самбекские высоты»

Ремонт музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, атакованного ВСУ 27 июня, могут завершить до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Создана специальная комиссия региональных Минкультуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября», — написал Слюсарь.

Губернатор отметил, что власти постараются вернуть музей к работе раньше обозначенного срока. После атаки также планируют усилить меры безопасности, в том числе при проведении мероприятий.

После атаки ВСУ по музею под Ростовом в больнице остаются двое, включая ребёнка
После атаки ВСУ по музею под Ростовом в больнице остаются двое, включая ребёнка

Напомним, что БПЛА ВСУ попал по территории мемориального комплекса 27 июня во время фестиваля «Крылья славы». В результате пострадали 12 человек, 10 из них госпитализировали. Сейчас в больницах остаются двое пострадавших, среди них семилетняя девочка.

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Полина Никифорова
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