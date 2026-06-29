Ремонт атакованного музея «Самбекские высоты» под Ростовом завершат до 1 ноября

Ремонт музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области, атакованного ВСУ 27 июня, могут завершить до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Создана специальная комиссия региональных Минкультуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. По оценкам специалистов, ремонт здания и внутренних помещений может завершиться до 1 ноября», — написал Слюсарь.

Губернатор отметил, что власти постараются вернуть музей к работе раньше обозначенного срока. После атаки также планируют усилить меры безопасности, в том числе при проведении мероприятий.

Напомним, что БПЛА ВСУ попал по территории мемориального комплекса 27 июня во время фестиваля «Крылья славы». В результате пострадали 12 человек, 10 из них госпитализировали. Сейчас в больницах остаются двое пострадавших, среди них семилетняя девочка.