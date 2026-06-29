В Европе заговорили об «угрозе на 360 градусов» и новой эре боёв

Европейские страны пересматривают подход к ведению войны на фоне возможной угрозы со стороны России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявления высокопоставленных военных.

На оборонной конференции в Лондоне заместитель верховного главнокомандующего объединёнными силами НАТО в Европе Джонни Стрингер заявил, что союзникам нужно уходить от чрезмерной зависимости от дорогих систем, которые производятся годами. Вместо этого Европе, по его словам, нужны массовые и более дешёвые решения — дроны, перехватчики и другие средства, которые можно быстро выпускать в больших объёмах.

Среди главных задач военные называют усиление ПВО, развитие дальних высокоточных ударов и радиоэлектронной борьбы. Стрингер отметил, что угроза для НАТО теперь идёт «на 360 градусов», включая северное направление, дальнюю авиацию России и Северный флот.

Как пишет Reuters, часть европейских чиновников считает: Россия может восстановить военный потенциал до уровня, который позволит ей угрожать территории НАТО уже в ближайшие годы.

На ситуацию давит и позиция США. Администрация Дональда Трампа не раз обвиняла европейских союзников в недостаточных расходах на оборону и чрезмерной зависимости от американской защиты. Вашингтон уже объявил о планах вывести 5 тысяч военных из Германии, а в июле в Анкаре должен пройти важный саммит НАТО.

Опыт конфликта на Украине и боевых действий на Ближнем Востоке показал, что сухопутная война быстро меняется. Командующий армией Германии Кристиан Фройдинг заявил, что Европе нужно не только тратить больше денег, но и менять сам способ ведения боевых действий.

По его словам, немецкая армия теперь делает ставку на решения, которые можно получить уже сейчас, а не через 10 лет. Военные также отмечают растущую роль искусственного интеллекта: он ускоряет обработку данных, планирование операций и выбор целей на поле боя.

Ранее эксперты называли три сценария, при которых Европа может оказаться втянутой в прямое противостояние с Россией. Такие обсуждения всё чаще звучат на фоне роста военных расходов и расширения оборонных программ в странах НАТО. При этом, как отмечалось, западные разведслужбы не фиксируют признаков подготовки Москвы к нападению на страны альянса. Среди наиболее рискованных направлений назывались Калининградская область, Балтийское море и Арктика. Давление на этих участках может привести к кризису, который затем будет использован как повод для дальнейшей эскалации.