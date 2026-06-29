Пять спален, тренажёрка и бильярдная: Лерчек переехала в особняк на Новой Риге за 180 млн рублей

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сменила место жительства. О переезде семья рассказала в новых сторис, которые опубликовал жених блогера Луис Сквиччиарини. Как выяснил Super.ru, новым пристанищем звезды стал загородный дом в престижном посёлке на Новорижском шоссе.

Площадь участка составляет 23 сотки, а сам особняк раскинулся на 659 квадратных метрах. Внутри — дизайнерская отделка, дорогая мебель и техника премиум-класса. В доме пять спален, каждая с собственной ванной и гардеробной, просторная гостиная с панорамными окнами и камином, бильярдная, всесезонная терраса и даже тренажёрный зал. Последний, кстати, пригодится Лерчек, которая продолжает заниматься спортом с разрешения врачей. На территории — ландшафтный дизайн, гараж, парковка и детская площадка.









Ранее эту недвижимость выставляли на продажу за 180 миллионов рублей, однако позже объявление сняли. Пока неизвестно, приобрела ли Лерчек особняк или арендует его, как предыдущее жильё. До этого она с семьёй жила в доме подруги, которая не брала с неё плату за проживание.

Ранее Лерчек поделилась переживаниями о том, как её диагноз восприняли дети. По словам блогера, именно этот разговор оказался для неё самым тяжёлым за всё время борьбы с заболеванием. Откровениями она поделилась в интервью Надежде Стрелец. По словам блогера, во время совместной встречи с психологом её дочь Алиса изобразила на рисунке собственные страхи. Девочка показала, насколько тяжело переживает болезнь матери.