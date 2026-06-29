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29 июня, 19:10

Пять спален, тренажёрка и бильярдная: Лерчек переехала в особняк на Новой Риге за 180 млн рублей

Лерчек переехала в особняк на Новой Риге стоимостью 180 млн рублей

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ler_chek

Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, сменила место жительства. О переезде семья рассказала в новых сторис, которые опубликовал жених блогера Луис Сквиччиарини. Как выяснил Super.ru, новым пристанищем звезды стал загородный дом в престижном посёлке на Новорижском шоссе.

Площадь участка составляет 23 сотки, а сам особняк раскинулся на 659 квадратных метрах. Внутри — дизайнерская отделка, дорогая мебель и техника премиум-класса. В доме пять спален, каждая с собственной ванной и гардеробной, просторная гостиная с панорамными окнами и камином, бильярдная, всесезонная терраса и даже тренажёрный зал. Последний, кстати, пригодится Лерчек, которая продолжает заниматься спортом с разрешения врачей. На территории — ландшафтный дизайн, гараж, парковка и детская площадка.

  • Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
    Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
  • Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
    Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
  • Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
    Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
  • Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru
    Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru

Предположительный дом Лерчек. Фото © Super.ru

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Ранее эту недвижимость выставляли на продажу за 180 миллионов рублей, однако позже объявление сняли. Пока неизвестно, приобрела ли Лерчек особняк или арендует его, как предыдущее жильё. До этого она с семьёй жила в доме подруги, которая не брала с неё плату за проживание.

«Поставила цель»: Лерчек сделала семь процедур ЭКО перед тем, как забеременеть вторым сыном
«Поставила цель»: Лерчек сделала семь процедур ЭКО перед тем, как забеременеть вторым сыном

Ранее Лерчек поделилась переживаниями о том, как её диагноз восприняли дети. По словам блогера, именно этот разговор оказался для неё самым тяжёлым за всё время борьбы с заболеванием. Откровениями она поделилась в интервью Надежде Стрелец. По словам блогера, во время совместной встречи с психологом её дочь Алиса изобразила на рисунке собственные страхи. Девочка показала, насколько тяжело переживает болезнь матери.

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Виталий Приходько
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