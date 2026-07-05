В Москве открыли байк-парк с трассой длиной 4 км для любителей и спортсменов

В московском парке «Крылатские холмы» открылся новый байк-парк для скоростного маунтинбайка (катания на горных велосипедах). Он стал важной частью спортивной инфраструктуры территории и дополнил олимпийскую шоссейную велотрассу, которая уже много лет используется для тренировок и соревнований.

Новый байк-парк стал ещё одним шагом в развитии спортивной инфраструктуры Москвы. Площадка рассчитана как на профессиональных спортсменов, так и на любителей и подходит для проведения соревнований различного уровня. Это единственный подобный объект, расположенный в черте Москвы и одинаково удобный как для участников, так и для зрителей. Открытие комплекса будет способствовать популяризации маунтинбайка, развитию массового спорта и укреплению статуса столицы как одного из ведущих спортивных центров России.

Территория «Крылатских холмов» объединяет три направления: спортивный кластер, зону рекреации и природный оазис. Почти сорок лет прежний собственник не проводил здесь благоустройства, из-за чего потребовался полномасштабный проект обновления. Специалисты восстановили покрытие шоссейного кольца, обустроили прогулочный маршрут, смонтировали освещение и звуковое оповещение. Помимо этого, появились две учебные площадки и абсолютно новые кросс-кантри-трассы.

Протяжённость новой трассы превышает четыре километра. Маршрут состоит из 25 специальных секторов, каждый из которых повторяет естественный рельеф, даёт почувствовать особенности разного покрытия и проявить всё мастерство владения байком. Стартовый участок начинается с затяжного подъёма — серьёзного аэробного испытания на выносливость и умение контролировать пульс. Затем он перетекает в широкую скоростную зону, приводящую к «каменной реке». Дальше велосипедистов ждут резкие повороты, деревянные настилы, россыпи валунов, песчаные отрезки, крутые спуски и подъёмы. Такое сочетание полностью имитирует дикие природные условия.

Основной маршрут рассчитан на велосипедистов с уверенными навыками и опытом, однако вся инфраструктура комплекса предусматривает постепенное развитие мастерства и безопасное освоение дисциплины. В байк-парке можно проводить регулярные тренировки, мастер-классы и городские фестивали. При проектировании особое внимание уделили безопасности, последовательному обучению и развитию культуры маунтинбайка. Уже сегодня площадка соответствует требованиям для организации крупных спортивных стартов.

Президент Федерации велосипедного спорта Москвы Андрей Захаров назвал велокластер «Крылатские холмы» уникальным олимпийским объектом почти с полувековой историей. Реконструкция шоссейной дороги и прокладка маунтинбайковой трассы с выдающимися техническими характеристиками принципиально важны для развития велоспорта как в столице, так и в масштабах всей России. Новый комплекс, убеждён он, расширит возможности для подготовки спортсменов и поможет привлечь к регулярным занятиям жителей Москвы разных возрастов.