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29 июня, 21:04

Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Оксана Казакова и Артур Дмитриев на чемпионате США по фигурному катанию среди профессионалов, 1998 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Агарышев

Оксана Казакова и Артур Дмитриев на чемпионате США по фигурному катанию среди профессионалов, 1998 год. Обложка © ИТАР-ТАСС / Алексей Агарышев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спортсмен умер в московской больнице.

«Умер Артур Дмитриев. В московской больнице», — сказал собеседник агентства.

Дмитриев входил в число самых титулованных фигуристов в истории парного катания. В 1992 году он выиграл Олимпийские игры в паре с Натальей Мишкутёнок. В 1998 году повторил успех с Оксаной Казаковой. Таким образом, Дмитриев стал первым фигуристом, побеждавшим на Олимпиадах с разными партнёршами. В последние годы прославленный спортсмен посвятил себя тренерской работе — он воспитывал юных фигуристов в школе «Звёздный лёд» в Санкт-Петербурге. Информации о причинах смерти и дате прощания пока не поступало.

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Антон Голыбин
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