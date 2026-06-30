Умер двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Спортсмен умер в московской больнице.

Дмитриев входил в число самых титулованных фигуристов в истории парного катания. В 1992 году он выиграл Олимпийские игры в паре с Натальей Мишкутёнок. В 1998 году повторил успех с Оксаной Казаковой. Таким образом, Дмитриев стал первым фигуристом, побеждавшим на Олимпиадах с разными партнёршами. В последние годы прославленный спортсмен посвятил себя тренерской работе — он воспитывал юных фигуристов в школе «Звёздный лёд» в Санкт-Петербурге. Информации о причинах смерти и дате прощания пока не поступало.