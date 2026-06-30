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29 июня, 22:38

Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения мальчика в лагере на Камчатке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю камчатского следственного управления Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования дела о ненадлежащем оказании услуг в детском оздоровительном лагере «Волна». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной для возбуждения дела стала история 13-летнего мальчика, отдыхавшего в июне в лагере, расположенном в селе Паратунка. По данным следствия, во время смены ребёнок подвергся физическому насилию и иным противоправным действиям со стороны других воспитанников. Следователи полагают, что случившееся связано с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей руководством и сотрудниками учреждения. В связи с этим расследование ведётся по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О произошедшем стало известно после того, как мать подростка обратилась в правоохранительные органы. В ведомстве также сообщили, что правовую оценку дадут действиям несовершеннолетних, которые применили насилие в отношении мальчика.

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Ранее глава Следственного комитета затребовал доклад по факту смерти женщины и младенца в роддоме в Иркутске. Женщина была доставлена туда из Ангарска в ночь на 22 июня. Несмотря на крупный плод (около 4,2 кг), было принято решение о естественных родах. Причины смерти, согласно выданным документам, – эмболия околоплодными водами у матери и внутриутробная гибель ребёнка.

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Тимур Хингеев
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