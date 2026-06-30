США впервые за 40 лет разрабатывают новую ядерную боеголовку W93/Mk7

Впервые за последние четыре десятилетия Соединённые Штаты приступили к разработке принципиально новой ядерной боеголовки. По информации издания Interesting Engineering, Военно-морские силы США совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности ведут работу над проектом W93/Mk7.

Новое изделие призвано заменить устаревающие компоненты существующего ядерного арсенала. Оно будет совместимо с перспективными баллистическими ракетами подводного базирования, в том числе с модернизированной версией Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2), которая также находится в стадии разработки.

Создание W93/Mk7 является частью масштабной программы модернизации морского сегмента ядерной триады США. Работы ведутся в рамках переоснащения флота: устаревающие атомные подводные лодки класса «Огайо» постепенно сменят субмарины нового поколения типа «Колумбия».

Ранее сообщалось, что американские оборонные компании пытаются перейти к новой модели производства ракет, которая позволит выпускать их быстрее, массовее и дешевле. Глава производителя ракет Co-Aspire Дуг Деннени сравнил подход с «моделью McDonald’s». По его словам, в цеху компании нет сложного оборудования, а ракету можно собрать «по инструкции из блокнота».