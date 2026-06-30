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30 июня, 00:12

Свист, крики и барабан: Корейцы встретили ненавистью экс-тренера сборной после провала на ЧМ

Экс-тренера сборной Южной Кореи обругали в аэропорту Сеула после провала на ЧМ

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мён Бо по возвращении на родину столкнулся с агрессивной реакцией болельщиков. В аэропорту Сеула его встретили сотни озлобленных фанатов, которые освистывали и оскорбляли специалиста за неудачное выступление команды на чемпионате мира. Кто-то из недовольных принёс с собой барабан, усиливая шумовое сопровождение акции.

Помимо этого, в соцсетях появились угрозы в адрес тренера. Неизвестный, представившийся гражданином США, заявил о намерении убить специалиста сразу после его прибытия в аэропорт Сеула. Полиция взяла под контроль ключевые объекты, включая воздушные гавани, и начала расследование.

Напомним, сборная Южной Кореи заняла третье место в своей группе после Мексики и ЮАР и не смогла выйти в плей-офф. Фанаты такой результат не приняли и обвинили во всех бедах главного тренера, который уже ушёл в отставку. Возмутился даже президент страны Ли Чжэ Мён. Политик призвал расследовать деятельность местной футбольной федерации.

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Антон Голыбин
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