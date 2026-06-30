ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ на подлёте к Москве с начала суток
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Средства противовоздушной обороны перехватили ещё три беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.
С начала текущих суток это 11-я попытка атаки дронов на столичный регион.
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