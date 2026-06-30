ПВО сбила 11 беспилотников ВСУ на подлёте к Москве с начала суток

Средства противовоздушной обороны перехватили ещё три беспилотных летательных аппарата, которые двигались в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении.

С начала текущих суток это 11-я попытка атаки дронов на столичный регион.