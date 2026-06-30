Звезда шорт-трека Рус загадочно пропал в Нидерландах
Призёр ЧЕ по шорт-треку Свен Рус пропал без вести в Нидерландах
Свен Рус. Обложка © ТАСС / IMAGO / Orange Pictures
Двукратный серебряный призер чемпионата Европы по шорт-треку Свен Рус из Нидерландов пропал без вести. Об этом сообщает издание AD.
По данным полиции, 26-летнего спортсмена в последний раз видели в субботу на автозаправочной станции в Мейдене. Этот город расположен в 15 километрах к юго-востоку от Амстердама.
Позже автомобиль спортсмена — белый Mitsubishi ASX с наклейками национальной сборной Нидерландов — нашли на парковке P3 возле аэропорта Схипхол. В полиции сообщили: «Есть признаки того, что он уехал за границу».
Известно, что Рус выехал из Остерзе днём, а последний раз выходил на связь вскоре после 19:00 по местному времени в ту же субботу.
Тревогу первыми забили его товарищи по команде в воскресенье. В Нидерландском союзе конькобежцев признались, что потрясены произошедшим.
Поиски спортсмена продолжаются. Основная версия следствия заключается в том, что он мог покинуть территорию Нидерландов.
Свен Рус завоёвывал серебряные медали на чемпионатах Европы в Дебрецене в 2000 году (в эстафете) и Дрездене в 2025 году на дистанции 1500 метров.
Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.