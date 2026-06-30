Младенец стал жертвой налёта 60 беспилотников в Подмосковье

В Подмосковье силы ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников, жертвой налёта дронов стал младенец. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Егорьевске после падения дрона загорелся частный дом. Под завалами оказались двое взрослых и двое детей, их извлекли спасатели.

«К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», — сообщил Воробьёв. Остальных пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь.

По словам губернатора, беспилотники отражали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Павловском Посаде, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино, Коломне и Егорьевске. В Дубне обломки повредили административное здание, пострадавших нет. Ещё один дрон упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, а фрагменты также нашли в Раменском муниципальном округе и Коломне. На местах работают экстренные службы.