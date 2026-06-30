ISU допустил фигуристов из России до мировых турниров в нейтральном статусе

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в международных соревнованиях в сезоне 2026/27 в нейтральном статусе. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Ранее ISU вводил меры, при которых ни спортсмены, ни официальные лица из России и Белоруссии не допускались к международным соревнованиям, включая чемпионаты союза. Также никакие соревнования не проводились на территории этих стран. В пресс-релизе подчёркивается, что меры не являлись санкциями, дисциплинарными наказаниями или дисквалификациями, а были направлены на безопасность участников и сохранение целостности соревнований.

«Начиная с сезона-2026/2027 защитная мера частично отменяется в той мере, в какой она применяется к фигуристам из России и Белоруссии, чтобы такие фигуристы могли участвовать в мероприятиях ISU и международных соревнованиях в качестве нейтральных спортсменов, без предметов национальных флагов, национальной формы и национальных гимнов и при соблюдении определённых условий», — отмечается в тексте ISU.

До этого Федерация гимнастики Германии направила в European Gymnastics обращение с просьбой запретить символику России. Под письмом поставили подписи представители Германии, Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов и Швейцарии.