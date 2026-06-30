«Каждый час переносят»: Пассажиры в Домодедово полсуток ждали свой рейс в Ереван

Вылет рейса из московского аэропорта Домодедово в столицу Армении обернулся для пассажиров многочасовым ожиданием. Одна из путешественниц рассказала Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что отправление переносили каждые час-полтора на протяжении почти двенадцати часов.

По словам девушки, ранним утром пассажирам сообщили, что борт приземлился в Шереметьево и должен прибыть в Домодедово сразу после открытия воздушной гавани. Однако к половине десятого утра ситуация не изменилась. Сотрудники аэропорта продолжали продлевать задержку, ссылаясь на подготовку воздушного судна.

Пассажирка отметила, что из Домодедово в последние часы вообще не отправляют рейсы. При этом людям, застрявшим в ожидании вылета в Ереван, предоставили питание. Причины столь длительной задержки пока официально не комментируются.

Накануне утром аэропорт Домодедово вводил особый режим работы из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Приём и отправка рейсов осуществлялись только по согласованию с компетентными ведомствами.