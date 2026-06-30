Ушли из дома и не вернулись: в Ачинске ищут мать с пятилетней дочерью

В Ачинске полиция и волонтёры разыскивают 32-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Их местонахождение остаётся неизвестным.

Об исчезновении сообщил супруг пропавшей. По его словам, женщина вместе с ребёнком ушла из дома на улице Красной Звезды и не вернулась.

Для поисков сформированы группы из сотрудников полиции и добровольцев. Ориентировку передали наружным нарядам, правоохранители также проверяют круг общения семьи.

Рост женщины — около 170 сантиметров, телосложение среднее. У неё длинные тёмные волосы.

Всех, кто видел мать с ребёнком или знает, где они могут находиться, просят обратиться в дежурную часть полиции Ачинска по телефону 8 (39151) 97-002 или набрать 102 с мобильного.

Ачинск — третий по численности город Красноярского края, расположенный на правом берегу реки Чулым.