Ушли из дома и не вернулись: в Ачинске ищут мать с пятилетней дочерью
В Ачинске разыскивают пропавших женщину и пятилетнюю девочку
Обложка © МО МВД России «Ачинский»
В Ачинске полиция и волонтёры разыскивают 32-летнюю женщину и её пятилетнюю дочь. Их местонахождение остаётся неизвестным.
Об исчезновении сообщил супруг пропавшей. По его словам, женщина вместе с ребёнком ушла из дома на улице Красной Звезды и не вернулась.
Для поисков сформированы группы из сотрудников полиции и добровольцев. Ориентировку передали наружным нарядам, правоохранители также проверяют круг общения семьи.
Рост женщины — около 170 сантиметров, телосложение среднее. У неё длинные тёмные волосы.
Всех, кто видел мать с ребёнком или знает, где они могут находиться, просят обратиться в дежурную часть полиции Ачинска по телефону 8 (39151) 97-002 или набрать 102 с мобильного.
Ачинск — третий по численности город Красноярского края, расположенный на правом берегу реки Чулым.
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