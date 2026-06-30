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Регион
30 июня, 09:51

SHOT сообщил об обысках в компании нижегородского бизнесмена Тарабарина

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обыски проходят в группе компаний «Реал-Инвест», принадлежащей нижегородскому бизнесмену Льву Тарабарину. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственные данные.

По информации телеграм-канала, следственные действия начались ранним утром. Сотрудники правоохранительных органов также работают в квартире 62-летнего предпринимателя.

Причины обысков и уголовное дело, в рамках которого они могут проводиться, пока не называются. Процессуальный статус Тарабарина также неизвестен.

Лев Тарабарин руководит группой компаний «Реал-Инвест». Бизнес специализируется на оптовых поставках сжиженных углеводородных газов, производстве оборудования и обслуживании объектов газовой инфраструктуры.

Официальных комментариев правоохранительных органов и представителей компании на момент публикации не поступало.

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Марина Фещенко
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