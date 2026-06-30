В Омске арестовали шестую фигурантку дела об убийстве студента

В Омске арестована шестая обвиняемая по делу о жестоком убийстве 20-летнего студента-историка. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Шестая фигурантка убийства студента в Омске. Фото © ngs55.ru

«Шестая обвиняемая арестована», — пишет NGS55.ru.

Трагедия разыгралась 20 июня 2026 года в Омске. Шестеро обвиняемых (20–24 лет) связали жертве руки и ноги скотчем, перенесли к заброшенной постройке и нанесли удары ножом. 29 июня четверых заключили под стражу. Причина расправы — личная неприязнь.