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30 июня, 10:41

В Омске арестовали шестую фигурантку дела об убийстве студента

В Омске арестована шестая обвиняемая по делу о жестоком убийстве 20-летнего студента-историка. Об этом стало известно в ходе судебного заседания.

Шестая фигурантка убийства студента в Омске. Фото © ngs55.ru

Шестая фигурантка убийства студента в Омске. Фото © ngs55.ru

«Шестая обвиняемая арестована», — пишет NGS55.ru.

Пустырь и 7 мучителей: СК высказался об оккультном убийстве омского студента
Пустырь и 7 мучителей: СК высказался об оккультном убийстве омского студента

Трагедия разыгралась 20 июня 2026 года в Омске. Шестеро обвиняемых (20–24 лет) связали жертве руки и ноги скотчем, перенесли к заброшенной постройке и нанесли удары ножом. 29 июня четверых заключили под стражу. Причина расправы — личная неприязнь.

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Обложка © ngs55.ru

Александра Мышляева
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