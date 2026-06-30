100 градусов по Фаренгейту: Британцы спасаются от жары в кинозалах с кондиционерами

Европейская тепловая волна привела к росту продаж билетов в кинотеатры, поскольку люди ищут варианты проведения времени в помещениях с кондиционерами. Об этом пишет Variety.

На прошлой неделе школы по всей Великобритании закрылись раньше обычного из-за рекордных температур, достигавших 100 градусов по Фаренгейту (примерно 37,5 градусов по Цельсию) — самого жаркого июня за всю историю наблюдений. Как следствие, кинопрокат стал очевидным бенефициаром ситуации. Отчёты из кинотеатров по всей стране показывают переполненные сеансы даже в обычно тихие послеобеденные часы.

Особенно это популярно среди родителей, которым нужно организовать досуг для детей и одновременно обеспечить им прохладу. Высокие температуры продолжают стимулировать интерес к мероприятиям в помещениях, где есть возможность укрыться от жары.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли, пытаясь спастись от жары в Британии. Шок от холодной воды в водоёмах стал причиной гибели. Спасатели предупреждают: даже в жаркий день вода может оставаться слишком холодной для резкого погружения. Холодовой шок вызывает непроизвольный вдох, учащённое дыхание и резкий скачок пульса. В такой момент человек может запаниковать, наглотаться воды и быстро потерять силы, даже если умеет плавать.