Лодки, паромы и размытые мосты: Свердловская область борется с мощным дождевым паводком

Десятки жилых домов оказались подтоплены в Свердловской области из-за дождевого паводка. Об этом проинформировали в региональном департаменте информполитики. Ситуацию контролирует областное министерство общественной безопасности.

Вода затопила семь низководных мостов и один участок дороги. Временно прервано автомобильное сообщение с 17 населёнными пунктами. Власти заверили, что там созданы запасы продуктов и медикаментов, а телефонная связь работает стабильно. Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности, на гидротехнических сооружениях ведётся круглосуточное наблюдение.

В Нижних Сергах из берегов вышли сразу три реки. Река Заставка подтопила около 50 домов, потоком воды разрушен пешеходный мост по улице Жукова. Шесть взрослых и один ребёнок обратились в пункт временного размещения. Проводится расчистка заторов, на место выехала оперативная группа.

В посёлке Доломитовом вода хлынула на несколько подворий, для её отвода прорыли дополнительный канал. В Билимбае река Патрушиха подтопила 29 частных домов, там расчищают русло. В Подгарничном ограничен прямой подъезд к 11 домам, добраться можно только через Краснотурьинск.

Между несколькими населёнными пунктами организованы лодочная и паромная переправы. До села Кумарьинского и деревни Чернышево теперь можно добраться исключительно по воде. В Киргишанах началась превентивная эвакуация в пункты временного размещения. В Бисертском округе один мост уже смыт, второй находится под угрозой. Спасатели регулируют уровень воды, поднимая затворы плотины. В селе Николо-Павловском развёрнут пункт временного размещения на 150 человек. В Новоуральске выявлено шесть проблемных зон.

Ранее Life.ru рассказывал, как певица Жасмин вместе с мужем Иланом Шором посетила Махачкалу, где встретилась с пострадавшими от весеннего наводнения. Семья ранее выделила на восстановление жилья 250 миллионов рублей, а теперь направила ещё такую же сумму. Первые 15 семей уже получили помощь: восемь заедут в купленные квартиры, ещё для семи началось строительство домов в Дербентском районе. Завершить работы планируется к 1 сентября.