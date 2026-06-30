Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 11:35

Развожаев: Ограничения на топливо в Севастополе продлятся ещё месяц

Колонка на автозаправке. Обложка © Life.ru

Колонка на автозаправке. Обложка © Life.ru

Ограничения на реализацию топлива в Севастополе могут сохраняться ещё в течение месяца, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Глава региона отметил в «Максе», что работа по увеличению объёмов поставок продолжается.

«Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся ещё около месяца» — написал Развожаев.

Путин: Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю
Путин: Поставки топлива в Крым будут наращиваться по земле и по морю

Ранее президент Владимир Путин заявил, что потребности Крыма в топливе будут полностью обеспечены. По его словам, на данный момент на полуострове есть запас, а ежемесячная потребность составляет 70 тысяч тонн.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Михаил Развожаев
  • Общество
  • Севастополь
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar