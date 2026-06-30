Развожаев: Ограничения на топливо в Севастополе продлятся ещё месяц

Ограничения на реализацию топлива в Севастополе могут сохраняться ещё в течение месяца, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Глава региона отметил в «Максе», что работа по увеличению объёмов поставок продолжается.

«Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся ещё около месяца» — написал Развожаев.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что потребности Крыма в топливе будут полностью обеспечены. По его словам, на данный момент на полуострове есть запас, а ежемесячная потребность составляет 70 тысяч тонн.