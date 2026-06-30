Именинник, на чьём дне рождения от наркотиков погибли два парня, уже был судим
24-летний Павел З., на чьём дне рождения в подмосковном Солнечногорске от наркотиков умерли два футболиста, уже был судим за запрещённые вещества. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
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Молодой человек на суде заявил, что не считает себя виноватым, а наоборот — потерпевшим. Он утверждает, что тоже отравился некачественным наркотиком. Также он говорит, что его допрашивали, когда он был в реанимации в тяжёлом состоянии.
Павел, как и погибшие друзья, родом из Брянска. Несколько лет назад он переехал в Красногорск, работает мастером по установке кондиционеров. Его уже привлекали по статье за незаконный оборот наркотиков — в 2022 году суд назначил ему исправительные работы. Павла З. и ещё трёх подозреваемых, двух наркодилеров и курьера, отправили в СИЗО до 27 августа.
«Арестованы четверо мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой в крупном размере)», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.
Напомним, что в Солнечногорске Московской области во время празднования дня рождения в частном коттедже произошла трагедия, в результате которой погибли два человека, ещё несколько участников оказались в больницах. В разгар вечеринки восьми гостям стало резко плохо, после чего была вызвана скорая помощь. Причиной инцидента стал метадон, который участники вечеринки приняли по ошибке, предположительно, под видом другого наркотического вещества. Два человека умерли, шестеро попали в больницу, трое из них в тяжёлом состоянии — врачи борются за их жизнь.
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