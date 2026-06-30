Именинник, на чьём дне рождения от наркотиков погибли два парня, уже был судим

24-летний Павел З., на чьём дне рождения в подмосковном Солнечногорске от наркотиков умерли два футболиста, уже был судим за запрещённые вещества. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

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Молодой человек на суде заявил, что не считает себя виноватым, а наоборот — потерпевшим. Он утверждает, что тоже отравился некачественным наркотиком. Также он говорит, что его допрашивали, когда он был в реанимации в тяжёлом состоянии.

Павел, как и погибшие друзья, родом из Брянска. Несколько лет назад он переехал в Красногорск, работает мастером по установке кондиционеров. Его уже привлекали по статье за незаконный оборот наркотиков — в 2022 году суд назначил ему исправительные работы. Павла З. и ещё трёх подозреваемых, двух наркодилеров и курьера, отправили в СИЗО до 27 августа.

«Арестованы четверо мужчин, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый организованной группой в крупном размере)», — сообщили в ГСУ СК России по Московской области.