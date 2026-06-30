Эйфелева башня выросла на 10 см из-за аномальной жары

Аномальная жара в Париже подняла Эйфелеву башню на 10 сантиметров выше обычной высоты. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на эксперта-архитектора.

Изначально конструкция достигала 300 метров, но в 2022 году установка радиоантенны прибавила ей ещё 30 метров. Под воздействием высоких температур металл расширяется, и башня слегка вытягивается вверх.

«Когда температура меняется от минус 10 до плюс 40 градусов, Эйфелева башня вырастает примерно на 10 сантиметров. Это соответствует двум сантиметрам на каждые 10 градусов» — объяснил инженер Бертран Лемуан.

По его словам, подобные изменения остаются незаметными для человеческого глаза. В долгосрочной перспективе постоянные расширения и сжатия могут создавать напряжение в металле, но, как уточнил специалист, риска для конструкции сейчас нет — точка плавления стали достигает 1500°C, и на разрушение башни потребуются десятилетия.

А ранее Life.ru сообщал, что в Германии обновился абсолютный температурный рекорд — воздух прогрелся до 41,5 градуса. Пик жары зафиксировали в Мёккерн-Древице (Саксония-Анхальт). Предыдущий максимум продержался всего сутки. В пятницу в Саарбрюккен-Бурбахе было 41,3 градуса, а на следующий день — 41,4. До этого исторический рекорд Германии составлял 41,2 градуса и держался с 25 июля 2019 года.