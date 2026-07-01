Бензин-убийца «Евро-2» в 2026: что заливать в бак и какие двигатели выживут? Оглавление Что случилось — правительство возвращает «Евро-2» Чем «Евро-2» отличается от «Евро-3» и «Евро-5» — таблица Какие двигатели «умрут» от «Евро-2» Турбомоторы с прямым впрыском Дизели с сажевым фильтром Автомобили с катализаторами Какие машины выдержат Что делать водителю — инструкция FAQ — ответы на главные вопросы Заключение Правительство может разрешить выпуск бензина и дизтоплива стандарта «Евро-2». Это означает, что на заправках может появиться топливо с содержанием серы в 50 раз выше, чем в «Евро-5». Life.ru разбирался, чем это грозит двигателям и как защитить свой автомобиль. 1 июля, 08:11 «Евро-2» в 2026 году не только губит двигатель, но и бьёт по катализатору. Обложка © ChatGPT

Что случилось — правительство возвращает «Евро-2»

Запрещённый к продаже ещё в 2013 году «Евро-2» могут вернуть на рынок. Правительство обсуждает очередные послабления для нефтеперерабатывающих заводов. Ещё в прошлом году некоторым НПЗ разрешили отпускать топливо класса «Евро-3», а сейчас хотят снизить требования к характеристикам дизеля и бензина ещё больше.

Связано это с внеплановыми остановками поставок из-за ремонта крупных нефтеперерабатывающих заводов и сезонного спроса. Таким образом власти хотят помочь побыстрее насытить рынок топливом, чтобы избежать дефицита и снизить нагрузку на действующие предприятия. Помимо снижения требований к бензину, правительство также рассматривает его импорт из соседних стран.

Пока что послабления по плану будут действовать до июля 2027 года, то есть до этого момента официально собираются разрешить производство и продажу топливо класса «Евро-4», «Евро-3» и, возможно, вскоре внесут в этот список и «Евро-2», о котором мы сегодня и поговорим подробнее.

Чем «Евро-2» отличается от «Евро-3» и «Евро-5» — таблица

Чем «Евро-2» отличается от «Евро-3» и «Евро-5».

Как видно из таблицы, главным критерием, отличающим «Евро-2» от «Евро-5» является количество содержащейся в составе серы, которой в нём в 50 раз больше, чем в «пятом классе».

Какие двигатели «умрут» от «Евро-2»

Однако, из каких бы добрых побуждений ни разрешали продажу топлива класса «Евро-2», его использование может отрицательно отразиться на вашем автомобиле.

Турбомоторы с прямым впрыском

Такие двигатели работают при высоких температурах и давлении. Сера из топлива при сгорании оседает на деталях: загрязняет форсунки, способствует нагарообразованию на впускных клапанах и в камере сгорания. Это ведёт к нестабильной работе, потере мощности, повышенному расходу и риску детонации.

Дизели с сажевым фильтром

В дизельном топливе с повышенным содержанием серы при сгорании образуются сульфаты. Они не сгорают в сажевом фильтре во время регенерации (прожига) и накапливаются в его ячейках, забивая их. Чтобы компенсировать засор, блок управления чаще запускает принудительную регенерацию.

Автомобили с катализаторами

В катализаторах для современных авто используются драгоценные металлы (платина, палладий, родий). Сера действует как «каталитический яд»: осаждается на активных центрах этих металлов и блокирует их. В результате эффективность нейтрализатора падает — он хуже очищает выхлоп. Со временем это может привести к его полному выходу из строя.

Фото © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Какие машины выдержат

Но есть автомобили, которые менее чувствительны к «Евро-2». Это те авто, что изначально проектировались под менее жёсткие экологические стандарты. Сюда относятся:

старые отечественные машины;

сильно подержанные иномарки прошлых поколений;

коммерческий транспорт старых серий.

Их топливные системы и компоненты (форсунки, катализаторы, если они есть) конструктивно рассчитаны на работу с топливом, где допустимы более высокие примеси. Для них резкий переход на «Евро-2» не станет катастрофой, хотя и не продлит ресурс бесконечно, просто риск заметно ниже, чем у современных моторов.

Что делать водителю — инструкция

От одного-двух раз использования «Евро-2» или другого топлива низкого класса ничего катастрофического не произойдёт, переживать сильно не стоит. Однако, если вам всё же придётся часто заправляться таким горючим, есть способы смягчить «удар» по двигателю:

Для начала стоит выяснить, какие есть принципиальные требования у производителя вашего автомобиля к топливу. Если транспортное средство старое, возможно, «Евро-2» и не так опасен для него.

Рекомендуем заправлять столько, сколько нужно топлива. Если по пути есть заправки с бензином класса выше, нет смысла заправлять полный бак низкокачественным горючим.

И, конечно, необходимо внимательно наблюдать за поведением автомобиля.

Ранее мы уже давали советы по использованию «Евро-3», когда рассказывали о нём в нашей статье, рекомендуем ознакомиться.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

FAQ — ответы на главные вопросы

Это навсегда?

Нет, речь о временной мере. По данным СМИ, правительство рассматривает разрешение на выпуск и продажу топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4» до июля 2027 года, чтобы оперативно насытить внутренний рынок на фоне сложностей с производством.

Можно ли смешивать «Евро-2» с «Евро-5»?

Технически смешать топливо классов «Евро-2» и «Евро-5» можно, но делать это регулярно — плохая идея, и причина здесь та же — высокое содержание серы в составе.

Потеряю ли я гарантию?

Если в руководстве к автомобилю прямо указано, что производитель допускает только топливо определённого экологического класса (например, «Евро-5»), а вы регулярно заливаете «Евро-2», дилер может отказать в гарантийном ремонте при возникновении проблем, сославшись на нарушение условий эксплуатации. Поэтому важно сверяться с инструкцией к машине.

Какие заправки первыми перейдут на «Евро-2»?

Вряд ли будет какой-то список конкретных заправок. Переход произойдёт не по инициативе отдельных станций, а в силу решений нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

Что делать владельцам премиум-авто?

Для машин премиум-сегмента риск использования низкокачественного топлива выше. По возможности избегайте регулярной заправки «Евро-2». Но, если выбора нет, после такой заправки обязательно следите за поведением машины.

Когда ждать полного возврата к «Евро-5»?

Как только ситуация на топливном рынке стабилизируется: заводы нарастят мощности глубокой переработки, логистика наладится. Точной даты нет, но, вероятно, после июля 2027 года, если временная мера будет отменена, рынок постепенно вернётся к повсеместной реализации «Евро-5».

Заключение

Конечно, разрешение на производство и продажу «Евро-2» — это не новая постоянная норма, а экстренная временная мера для решения текущей задачи — насыщение рынка топливом. И, так как для современных авто использование такого горючего является большим риском, эксперты рекомендуют по возможности как можно реже им заправляться. Если всё же пришлось залить в бак «Евро-2», нужно быть к машине внимательнее. В общем, если топлива высокого класса нет, лучше лишний раз пройтись пешком по возможности, чем потом делать дорогостоящий ремонт двигателя.

Авторы Андрей Ананьев