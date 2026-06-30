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Регион
30 июня, 14:55

Украина получила от ЕС почти €4 млрд на производство беспилотников

Обложка © DALL-E / Life.ru

Обложка © DALL-E / Life.ru

Украина получила от Евросоюза первый оборонный транш в рамках программы Ukraine Support Loan. Средства планируется направить на выпуск беспилотников и другие военные нужды.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в специальный фонд государственного бюджета поступило €3,8 млрд.

«Средства будут направлены на финансирование приоритетных оборонных потребностей — производство дронов, укрепление потенциала оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта», — заявила она.

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В Еврокомиссии при этом назвали сумму в €3,9 млрд. Там уточнили, что деньги предназначены прежде всего для закупки беспилотников украинского производства.

Это первый оборонный платёж по новому кредитному механизму Ukraine Support Loan общим объёмом €90 млрд, рассчитанному на 2026–2027 годы. Из этой суммы €60 млрд планируется направить на оборонную поддержку, ещё €30 млрд — на бюджетные расходы.

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Ранее, 25 июня, Евросоюз перечислил Киеву €3,2 млрд макрофинансовой помощи в рамках той же программы.

Таким образом, Украина уже получила по новому кредитному механизму около €7 млрд. В Еврокомиссии заявили, что последующие транши будут перечисляться по мере реализации программы.

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Марина Фещенко
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