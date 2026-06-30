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30 июня, 18:18

«Это предупреждение»: В Китае призвали Запад одуматься в отношении к РФ, пока не поздно

Military China: Слова Путина доказывают готовность России к ответу Западу

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Китайское издание Military China опубликовало статью, в которой заявления президента РФ Владимира Путина расцениваются как доказательство готовности Москвы к решительным ответным шагам в отношении Запада. Авторы считают, что российский лидер дал понять: терпение не бесконечно.

Санкционные списки, охватывающие энергетику, финансы, военную промышленность и судоходство, рассчитывали на крах России, подчёркивается в материале. Однако страна адаптировалась, и именно это вызывает недовольство на Западе. Санкции не настолько болезненны, чтобы Москва изменила позицию.

Издание отмечает, что западные страны оказываются во всё более сложном положении — Россия не стала жертвой давления. Путин ясно дал понять, что готова решительно отвечать, если её «красные линии» будут нарушены.

Путин: РФ знает, что Запад и Украина не собирались соблюдать Минские соглашения
Путин: РФ знает, что Запад и Украина не собирались соблюдать Минские соглашения

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о публикациях западной прессы по итогам саммита G7, выразил сомнение в том, что европейским лидерам удалось бы переубедить американского лидера Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что ему об этом ничего не известно, и он сомневается в возможности такого переубеждения, поскольку Трамп — зрелый политик.

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Анастасия Никонорова
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