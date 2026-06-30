Китайское издание Military China опубликовало статью, в которой заявления президента РФ Владимира Путина расцениваются как доказательство готовности Москвы к решительным ответным шагам в отношении Запада. Авторы считают, что российский лидер дал понять: терпение не бесконечно.

Санкционные списки, охватывающие энергетику, финансы, военную промышленность и судоходство, рассчитывали на крах России, подчёркивается в материале. Однако страна адаптировалась, и именно это вызывает недовольство на Западе. Санкции не настолько болезненны, чтобы Москва изменила позицию.

Издание отмечает, что западные страны оказываются во всё более сложном положении — Россия не стала жертвой давления. Путин ясно дал понять, что готова решительно отвечать, если её «красные линии» будут нарушены.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о публикациях западной прессы по итогам саммита G7, выразил сомнение в том, что европейским лидерам удалось бы переубедить американского лидера Дональда Трампа по украинскому вопросу, отметив, что ему об этом ничего не известно, и он сомневается в возможности такого переубеждения, поскольку Трамп — зрелый политик.